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https://1prime.ru/finance/20210615/833931826.html
В Сбербанке отметили востребованность ипотеки на частные дома
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Сбербанк в январе-мае 2021 года выдал 2,5 тысячи кредитов на индивидуальные дома общим объемом 3 миллиарда рублей — в три раза больше в денежном выражении в сравнении с... ПРАЙМ, 15.06.2021
частные дома, сбербанк, ипотека, недвижимость, новости, бизнес, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-мае 2021 года выдал 2,5 тысячи кредитов на индивидуальные дома общим объемом 3 миллиарда рублей — в три раза больше в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении банка.
"Этому способствовало общее снижение ставок по ипотеке, запуск собственных программ на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), меры господдержки в данном сегменте. Спрос на частные дома также подстегнула пандемия. Кроме того, рост популярности ИЖС можно объяснить ʺдачной амнистиейʺ, в рамках которой упрощен порядок регистрации построенных объектов недвижимости и земли", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.
Согласно данным сервиса "ДомКлик", ипотеку на индивидуальные жилые дома чаще всего оформляют мужчины (65%), на женщин приходится остальные 35%. Средний размер ипотечного кредита составляет 2,2 миллиона рублей, больше всего кредитов оформлено в Приморском крае, Воронежской области, Республике Коми и Московской области, уточняется в сообщении.