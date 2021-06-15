МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Сбербанк в январе-мае 2021 года выдал 2,5 тысячи кредитов на индивидуальные дома общим объемом 3 миллиарда рублей — в три раза больше в денежном выражении в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении банка. Вторую ипотеку хотят взять более половины заемщиков в России

"Этому способствовало общее снижение ставок по ипотеке, запуск собственных программ на ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), меры господдержки в данном сегменте. Спрос на частные дома также подстегнула пандемия. Кроме того, рост популярности ИЖС можно объяснить ʺдачной амнистиейʺ, в рамках которой упрощен порядок регистрации построенных объектов недвижимости и земли", — приводятся в сообщении слова первого зампредседателя правления Сбербанка Александра Ведяхина.

Согласно данным сервиса "ДомКлик", ипотеку на индивидуальные жилые дома чаще всего оформляют мужчины (65%), на женщин приходится остальные 35%. Средний размер ипотечного кредита составляет 2,2 миллиона рублей, больше всего кредитов оформлено в Приморском крае, Воронежской области, Республике Коми и Московской области, уточняется в сообщении.