МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Житель Москвы, выходя из такси на Комсомольском проспекте, оставил в машине сумму более чем с миллионом рублей — так он во всяком случае заявил полиции. Стало известно, сколько россияне тратят на мобильные игры

Как сообщает во вторник столичный главк МВД РФ, вечером прошедшего понедельника в полицию обратился мужчина 1969 года рождения, заявивший, что за день до этого, 13 июня, ехал на автомобиле такси Volkswagen Polo.

"Приехав по адресу: Москва, Комсомольский проспект — в районе 00.20 часов 14 июня, выйдя из автомобиля такси, оставил в салоне пакет с деньгами в сумме свыше миллиона рублей", — говорится в релизе.

Полиция в ходе проверки выясняет все обстоятельства случившегося — или не случившегося.