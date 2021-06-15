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Москвич "по рассеянности" забыл в такси миллион рублей
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Житель Москвы, выходя из такси на Комсомольском проспекте, оставил в машине сумму более чем с миллионом рублей — так он во всяком случае заявил полиции. Как сообщает во вторник... ПРАЙМ, 15.06.2021
деньги, такси, москва, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Житель Москвы, выходя из такси на Комсомольском проспекте, оставил в машине сумму более чем с миллионом рублей — так он во всяком случае заявил полиции.
Как сообщает во вторник столичный главк МВД РФ, вечером прошедшего понедельника в полицию обратился мужчина 1969 года рождения, заявивший, что за день до этого, 13 июня, ехал на автомобиле такси Volkswagen Polo.
"Приехав по адресу: Москва, Комсомольский проспект — в районе 00.20 часов 14 июня, выйдя из автомобиля такси, оставил в салоне пакет с деньгами в сумме свыше миллиона рублей", — говорится в релизе.
Полиция в ходе проверки выясняет все обстоятельства случившегося — или не случившегося.