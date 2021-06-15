МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Более 40% мошенников при обмане чаще всего действуют от имени банка, рассказали в Общероссийском народном фронте. Госдума предлагает защитить россиян от финансовых мошенников

"В попытках обмана граждан мошенники чаще всего действуют от имени банка (40,8% обращений), представляясь сотрудниками службы безопасности, отдела одобрения кредитов, отдела финансового мониторинга или техническими специалистами", — говорится в сообщении.

Кроме того, часто мошенники действуют под прикрытием представителя торговой площадки или продавца (16,3%), от имени государственной организации (10,2%) или брокера (6,2%), причём гораздо реже встречаются попытки злоумышленников замаскироваться под близких или друзей (1,9%), небанковскую кредитную организацию (1,5%) или коллекторов (0,8%).

"Наиболее распространены у мошенников попытки заставить жертву установить приложение на телефон (14,6% случаев). Также популярны схемы, когда злоумышленники всеми силами торопят граждан с покупкой товаров или услуг (13,7%). В 11% случаев мошенники пытались заставить перевести деньги по чужим реквизитам, в 6,2% случаев — выведать одноразовый пароль из SMS или CVV/CVC код с банковской карты. Требования подписать сомнительный договор встречались в 3,3% случаев, погасить несуществующий кредит — в 2,7%, просьбы дать денег в долг — в 1%. Часто встречаются также попытки мошенников выведать информацию относительно банковских счетов или подтвердить перевод средств",- добавили в ОНФ. Москвич "по рассеянности" забыл в такси миллион рублей

По данным Народного фронта, наиболее распространенным каналом, через который мошенники связываются с жертвой, является телефон — 54,4%. Почти треть обращений в "Мошеловку" (31,7%) поступило из Москвы, 9,2% — из Санкт-Петербурга, в первую десятку также вошли Краснодар, Воронеж, Новосибирск, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Волгоград, Саратов и Ижевск.

"Сейчас мы обсуждаем с партнерами из органов власти форматы, в которых они готовы принимать от нас материал, и в будущем планируем запустить на платформе регулярную публикацию дайджестов со статистикой и описанием новых схем, легенд и сценариев мошенничества. Мы продумываем создание публичного списка организаций и совершенствование инструкций самопомощи, работаем над цифровыми решениями, чтобы человеку было проще обратиться за помощью и получить ее", — рассказала о дальнейшем развитии "Мошеловки" руководитель проекта Народного фронта "За права заемщиков" Евгения Лазарева, которую цитирует пресс-служба.

Уточняется, что эти данные следуют из обработки более 4 тысяч обращений, поступивших из более чем 130 российских городов за трехнедельную работу платформы Народного фронта "Мошеловка" по сбору сигналов о мошенничестве.