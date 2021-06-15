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https://1prime.ru/finance/20210615/833935844.html
Назван средний первоначальный взнос по льготной ипотеке
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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первоначальный взнос по льготной ипотеке в среднем составляет 31% от стоимости жилья. "Когда мы готовились продлевать программу... ПРАЙМ, 15.06.2021
недвижимость, льготная ипотека, взнос, марат хуснуллин, недвижимость, новости, бизнес, финансы
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн –ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первоначальный взнос по льготной ипотеке в среднем составляет 31% от стоимости жилья.
"Когда мы готовились продлевать программу льготной ипотеки, то провели большую работу с ЦБ РФ, ФАС, регионами. Проанализировав весь объем работы, мы увидели, что в стране средний размер кредита составляет до 3 миллионов рублей, кроме московского региона и Санкт-Петербурга. Средний размер квартиры – 49 квадратных метров. Первоначальный взнос — 31%", — сказал Хуснуллин.
Он добавил, что большинство граждан улучшали свои жилищные условия, меняя однокомнатную квартиру на двухкомнатную, либо двухкомнатную на трехкомнатную.
В начале июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки в России на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.