МОСКВА, 15 июн –ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что первоначальный взнос по льготной ипотеке в среднем составляет 31% от стоимости жилья. Минфин оценил затраты бюджета на продление льготной ипотеки

"Когда мы готовились продлевать программу льготной ипотеки, то провели большую работу с ЦБ РФ, ФАС, регионами. Проанализировав весь объем работы, мы увидели, что в стране средний размер кредита составляет до 3 миллионов рублей, кроме московского региона и Санкт-Петербурга. Средний размер квартиры – 49 квадратных метров. Первоначальный взнос — 31%", — сказал Хуснуллин.

Он добавил, что большинство граждан улучшали свои жилищные условия, меняя однокомнатную квартиру на двухкомнатную, либо двухкомнатную на трехкомнатную.

В начале июня президент России Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) предложил продлить программу льготной ипотеки в России на один год — до 1 июля 2022 года с повышением ставки до 7%, а также предельной суммой кредита для всех регионов в размере 3 миллионов рублей.