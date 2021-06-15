МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании на базе Банка России "антиотмывочной" информационной платформы, отметив необходимость его последующей доработки. Госдума отменила репатриацию валютной выручки для несырьевого экспорта

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Платформа "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

ЦБ, согласно документу, будет присваивать созданным в соответствии с российским законодательством юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), причем эти уровни будут присваиваться с учетом критериев, согласованных с Росфинмониторингом.

Эти критерии, в частности, должны будут основываться на информации о видах и характере деятельности юрлиц и ИП, об операциях по их счетам в банках, об учредителях и руководителях, об аффилированности с другими юрлицами или ИП, осуществляющими подозрительные операции, о количестве банковских счетов (вкладов, депозитов), а также информации, поступающей от федеральных органов исполнительной власти. Госдума предлагает защитить россиян от финансовых мошенников

Законопроект предусматривает дифференцированный подход при обслуживании клиентов, которые отнесены кредитной организацией к тому или иному уровню риска, а также клиентов, которые отнесены к высокому уровню риска одновременно кредитной организацией и Банком России. При этом в целях осуществления кредитными организациями внутреннего "противолегализационного" контроля им предоставляется право использовать информацию ЦБ в качестве дополнительного фактора, влияющего на оценку уровня риска клиента.

Причем в отношении клиента с высоким уровнем риска, отнесенного к такой группе только кредитной организацией, сохраняется действующий в настоящее время правовой инструментарий, указывают разработчики. Более строгие меры предусмотрены только для тех случаев, когда юридические лица и индивидуальные предприниматели также отнесены к высокому уровню риска и Банком России, поясняют они.