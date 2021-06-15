МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Средняя сумма одного денежного перевода, отправляемого физлицом из России за рубеж, за год выросла более чем вдвое — со 148 долларов в первом квартале прошлого года до 340 долларов в этом году, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Российские банки вывезли рекордную с начала года сумму долларов

Заметно выросла и средняя сумма одного перевода, отправляемого в Россию: в этом году она составила 503 доллара против прошлогодних 304 долларов. Средние суммы совершаемых транзакций выросли, однако в целом отправлять стали все-таки меньше. Так, из России за рубеж в этом квартале физлица перевели на 14,6% меньше — 8,7 миллиарда долларов. А в Россию отправили на 10,2% меньше — 5,3 миллиарда долларов.

Больше всего из России в первом квартале ушло в Швейцарию (почти 1,8 миллиарда долларов), Узбекистан (967 миллионов долларов), США (658 миллионов долларов), Великобританию (587 миллионов долларов) и Киргизию (407 миллионов долларов).

Пятерка лидеров по переводам в Россию выглядит следующим образом: Швейцария (987 миллионов долларов), США (779 миллионов долларов), Великобритания (422 миллиона долларов), Казахстан (348 миллионов долларов) и Германия (293 миллиона долларов).