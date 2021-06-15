МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Национальная финансовая ассоциация (НФА) начинает формирование реестра добросовестных финансовых аналитиков, сообщил журналистам президент НФА Василий Заблоцкий. Дума поддержала создание "антиотмывочной" платформы на базе Центробанка

Совет директоров ассоциации в апреле утвердил кодекс этики финансового аналитика. Документ подготовлен на основе принципов и положений кодекса деловой этики и стандартов профессионального поведения CFA Institute, рекомендованного Банком России для финансовых аналитиков. Он предназначен для использования в качестве дополнения к законам, правилам и нормам регулирования, и определяет этические принципы, обязанности и стандарты профессионального поведения финансового аналитика.

Начиная с июня начинается формирование реестра финансовых аналитиков, которые работают в составе команд профессиональных участников или самостоятельно, кто занимается анализом финансовых рынков, отдельных инструментов и экономики в целом, и кто готов тем самым подтвердить свою приверженность кодексу этики финансового аналитика.

Как отметил Заблоцкий, сейчас у инвесторов, которые выходят на рынок, много разной информации, поэтому вопрос, что является правильной аналитикой и рекомендацией, очень важен. Цель проекта — дать людям возможность определить правильную информацию, кто те аналитики, которые берут на себя ответственность соблюдения этических норм. "Нам кажется, что проект будет выгоден и как участникам рынка, так и для инвесторов — физических лиц", — отметил он.

Изначально основным мотивом для такого рода документов служило желание провести черту доверия на рынке аналитики, в первую очередь для потребителей финансовых продуктов — частных лиц, — между добросовестной финансовой аналитикой и тем, что к финансовой аналитике по сути не относится, сказал директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ РФ Валерий Лях. "С учетом ажиотажного интереса к финансовым инструментам фондового рынка со стороны граждан, мы одновременно увидели и нарождающееся большое количество псевдоаналитики", — добавил он. Эксперт рассказал, что ждет рубль после саммита в Женеве

"Аналитик не должен быть анонимным, только тогда к нему можно применять такие критерии, как доверие либо недоверие. Если у аналитика или группы аналитиков нет имени и они подписываются как просто телеграм-канал, естественно доверие к их информации и их выводам, наверное, со стороны потребителя должно быть на низком уровне. Если люди подписываются своим именем и потребитель может понять, кто непосредственно такую аналитику выпускает, тогда можно определять критерии добросовестности и качественности такой аналитики", — подчеркнул Лях.

"При включении аналитика в перечень добросовестных финансовых аналитиков, так называемый белый список, мы надеемся, что люди смогут доверять той аналитике, которую он производит. В случае если будут существовать претензии к качеству этой аналитики, могут быть использованы инструменты по исключению его из этого списка", — отметил директор департамента противодействия недобросовестным практикам ЦБ.

Реестр финансовых аналитиков, который носит добровольный характер, будет доступен на сайте НФА. В него будут попадать те, кто подписывается под кодексом этики финансового аналитика, в случае если нет вопросов к репутации аналитика, жалоб или заметной негативной информации в отношении него в информационном поле. При этом в случае отказа на включение в реестр, у аналитика будет возможность через полгода заново подать заявление на включение в реестр. Выйти из реестра можно по собственному заявлению аналитика. Также аналитик может быть исключен из реестра после жалоб на его работу или появления очевидной заметной конфликтной ситуации в инфополе. Исключением будет заниматься комитет по этике НФА, который включает уважаемых профессионалов рынка.