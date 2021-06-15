2021-06-15T19:54:34+03:00
2021-06-15T19:54:34+03:00
2021-06-15T19:54:34+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210615/833938591.html
Банкам предлагают запретить направлять за рубеж сведения о клиентах
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Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран, по которому, в частности, предлагается запретить банкам... ПРАЙМ, 15.06.2021
правительство рф, банк, госдума, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран, по которому, в частности, предлагается запретить банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
"Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.
Кроме того, законопроектом предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов.