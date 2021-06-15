МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ во вторник внесло в Госдуму законопроект об ответных мерах на недружественные действия США и других стран, по которому, в частности, предлагается запретить банкам направлять в зарубежные органы сведения о клиентах и их операциях, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента. Российские банки вывезли рекордную с начала года сумму долларов

"Законопроект разработан в целях минимизации рисков, связанных с принятием недружественными государствами изменений в национальные законодательные акты, направленные на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, составляющей банковскую тайну. Законопроект предусматривает запрет кредитным организациям направлять компетентным органам иностранных государств запрошенные такими органами сведения о клиентах и их операциях, за исключением случаев, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусматривается оперативное информирование Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России российскими кредитными организациями, получившими запрос от иностранных властей, о фактах получения таких запросов.