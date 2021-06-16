МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Россиянам для долгосрочных инвестиций стоит использовать валюту, заявил в беседе с NEWS.ru старший аналитик компании Forex Optimum Александр Розман. Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

По его мнению, это позволит сохранить сбережения и приумножит их.

Жителям России стоит обратить внимание на курсы валют. По словам эксперта, американский доллар и евро в настоящее время находятся на слабых позициях по отношению к рублю. Это можно считать настоящим подарком для тех, кто думает об инвестициях. Вложения россиян в валюту позволят сохранить деньги и приумножат их в случае роста курса.

Если говорить о покупке валюты для отпуска, то необходимую сумму надо разделить на две части:

на одну половину купить доллары или евро сразу,



на вторую — перед днем вылета.



Тогда получится средняя цена покупки за этот период. Есть вероятность, что курс снизится еще больше.

"Но вполне возможно, что текущие курсовые уровни для российской валюты станут максимумами, после чего начнется ослабление рубля на один-два квартала. Доллар снова вырастет до 74-75 рублей, а евро до 89-90 рублей", — отметил он.

Для рубля единственным вариантом сохранения позиций остается, по мнению эксперта, позитивная риторика встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.