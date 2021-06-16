МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Сбербанк и один из крупнейших игроков на рынке спортивных прав "Телеспорт" заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого банк планирует приобрести компанию, говорится в сообщении кредитной организации. В Сбербанке отметили востребованность ипотеки на частные дома

"Сбербанк и компания "Телеспорт" заключили предварительное соглашение о сотрудничестве, в рамках которого Сбер планирует приобрести компанию "Телеспорт" — одного из крупнейших игроков на рынке спортивных прав и спортивного маркетинга", — сказано в релизе. Отмечается, что после сделки Пётр Макаренко останется генеральным директором компании.

Кроме того, в рамках договора Okko Спорт будет эксклюзивно показывать Чемпионат Испании по футболу в России. Также хайлайты всех спортивных событий "Телеспорта" будут доступны читателям входящих в индустрию развлечения Сбера электронных СМИ.

"Трансляции крупнейших спортивных событий на платформе Okko, входящей в экосистему Сбера, привлекут новых пользователей — спортивных болельщиков, самую преданную аудиторию. Качественный спортивный контент позволит увеличить аудиторию сервиса и расширит наше предложение различных типов комбинированных подписок. Отдельно хочу отметить, что не все спортивные события будут транслироваться только на Okko. По договорённости, существенная часть из них будет показана на федеральных телевизионных каналах", — прокомментировал вице-президент по корпоративному развитию "Сбера" Андрей Карташян.