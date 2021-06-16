МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство России утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний, теперь дивиденды должны будут составлять минимум 50% скорректированной чистой прибыли, сообщила пресс-служба кабмина. Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за 2020 год

"В России начнёт действовать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли.

В этом подходе сразу несколько новаций, добавляет кабмин.

"Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. Во-вторых, при расчёте дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Речь идёт, например, о статьях отчётности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют", — добавляется в сообщении.