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Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний
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Правительство России утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний, теперь дивиденды должны будут составлять минимум 50% скорректированной чистой прибыли, сообщила... ПРАЙМ, 16.06.2021
госдума, дивидендная политика, госкомпании, дивиденды, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство России утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний, теперь дивиденды должны будут составлять минимум 50% скорректированной чистой прибыли, сообщила пресс-служба кабмина.
"В России начнёт действовать единый подход к правилам выплаты дивидендов госкомпаниями. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Оно касается решений по выплате дивидендов, которые будут приняты с 1 июля", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по новым правилам госкомпании должны будут направлять на дивиденды не менее 50% скорректированной чистой прибыли.
В этом подходе сразу несколько новаций, добавляет кабмин.
"Во-первых, для всех госкомпаний будет действовать единый норматив по отчислениям на дивиденды. Во-вторых, при расчёте дивидендной базы не будут учитываться доходы и расходы, не подтверждённые денежными потоками. Речь идёт, например, о статьях отчётности, связанных с переоценкой имущества или разницами в курсах валют", — добавляется в сообщении.