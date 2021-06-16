МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, предусматривающий индексацию акцизов в среднем на 4% в 2024 году относительно предыдущего года. Госдума ужесточила наказание за поддельную маркировку товаров

Документ уточняет порядок применения налогового вычета по акцизам на виноград и предусматривает индексацию ставок акцизов на 2024 год с учетом прогнозируемого уровня инфляции в размере 4%, отмечается в пояснительной записке к нему.

Так, ставка акциза на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9% в 2024 году составит 638 рублей за литр (рост на 4% по сравнению с 2023 годом). Акциз на вина и фруктовые вина составит 35 рублей за литр (рост на 2,9%); на сидр, пуаре, медовуху — 26 рублей за литр (рост на 4%); на игристые (шампанские) вина — 47 рублей за литр (рост на 4,4%); на пиво крепостью до 8,6% — 26 рублей за литр (рост на 4%).

При этом, согласно документу, ставки акцизов на пиво крепостью до 0,5% и виноград, использованный для производства российского вина, с 1 января 2022 года меняться не будут и составят 0 рублей за литр и 32 рубля за тонну соответственно.

Ставка акциза на сигареты и папиросы в 2024 году составит 2654 рубля за тысячу штук (на 4% выше, чем в 2023 году); на вейпы и электронные сигареты — 67 рублей за штуку (рост на 4,7%); на жидкости для них — 19 рублей за миллилитр (увеличение на 5,6%). Госдума скорректировала демпфер для сдерживания цен на топливо

Акциз на легковые автомобили с двигателем мощностью от 90 до 150 лошадиных сил (л.с.) вырастет с 53 рублей за л.с. в 2022 году до 57 рублей в 2024 году, до 200 л.с. – с 511 рублей до 552 рублей, до 300 л.с. – с 836 рублей до 904 рублей, до 400 л.с. — с 1425 рублей до 1541 рубля, до 500 л.с. – с 1475 рублей до 1 595 рублей, а свыше 500 л.с. – с 1523 рублей до 1647 рублей. Ставка акциза на мотоциклы мощностью свыше 150 л.с. вырастет с 511 рублей в 2022 году до 552 рублей в 2024 году.

При этом ставка акциза на автомобильный бензин пятого класса на 2022 год составит 13793 рубля за тонну, на 2023 год — 14345 рублей, на 2024 год — 14919 рублей, а на не соответствующий пятому классу — 14169 рублей, 14736 рублей и 15325 рублей соответственно. Акциз на дизельное топливо на 2022 год составит 9556 рублей за тонну, на 2023 год — 9938 рублей, на 2024 год — 10336 рублей; на моторные масла — 6075 рублей, 6318 рублей и 6571 рубль соответственно. Для авиационного керосина в течение 2022-2024 годов ставка акциза сохраняется на уровне 2800 рублей за тонну. Закон, содержащий и другие нормы, должен вступить в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных норм, для которых установлены иные сроки.