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2021
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"Газпром" сократит объем заимствований в текущем году
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"Газпром" в 2021 году планирует реализовать программу заимствований не в полном объеме, а на 411 миллиардов рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "На этот год... ПРАЙМ, 16.06.2021
программа заимствований, газпром, новости, бизнес, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в 2021 году планирует реализовать программу заимствований не в полном объеме, а на 411 миллиардов рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов.
"На этот год предусмотрена наша программа заимствований — это 511 миллиардов рублей, это в бюджете стоит. Как я говорил, ситуация на рынках и наши операционные результаты нам позволяют не реализовывать это в полном объеме, скорее всего мы не будем это реализовывать в полном объеме, сделаем это на 100 миллиардов (рублей — ред.) меньше", — сказал он в ходе пресс-конференции "Газпрома".
Ранее компания сообщала, что уменьшение заимствований — это один из инструментов, которым "Газпром" будет пользоваться для снижения объема своей долговой нагрузки.