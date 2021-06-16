МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" в 2021 году планирует реализовать программу заимствований не в полном объеме, а на 411 миллиардов рублей, сообщил зампред правления компании Фамил Садыгов. "Газпром" сообщил о планируемых поставках газа в Китай

"На этот год предусмотрена наша программа заимствований — это 511 миллиардов рублей, это в бюджете стоит. Как я говорил, ситуация на рынках и наши операционные результаты нам позволяют не реализовывать это в полном объеме, скорее всего мы не будем это реализовывать в полном объеме, сделаем это на 100 миллиардов (рублей — ред.) меньше", — сказал он в ходе пресс-конференции "Газпрома".

Ранее компания сообщала, что уменьшение заимствований — это один из инструментов, которым "Газпром" будет пользоваться для снижения объема своей долговой нагрузки.