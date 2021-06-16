МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы в мае нарастили портфель облигаций федерального займа (ОФЗ) на 49 миллиардов рублей на фоне постепенного снижения санкционных рисков, говорится в обзоре Банка России "Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки". Регулятор спрогнозировал чистую прибыль банков в текущем году

"На фоне постепенного снижения санкционных рисков иностранные инвесторы прекратили продажи ОФЗ и начали постепенно восстанавливать свои вложения. По данным НРД, за май иностранные инвесторы нарастили портфель ОФЗ на 49 миллиардов рублей. О постепенном улучшении настроений инвесторов свидетельствует и сохранение CDS-спреда России 5Y ниже 100 базисных пунктов с середины апреля. За май он снизился на 2 базисных пункта, до 97 базисных пунктов", — говорится в обзоре.

Объем размещения ОФЗ в мае заметно снизился по сравнению с предыдущими месяцами, обращают внимание в ЦБ. Суммарный объем размещения составил 133 миллиарда рублей, тогда как в марте и апреле он превышал 500 миллиардов рублей. "Основная причина – решение Минфина доразместить остатки ранее выпущенных бумаг, в результате чего максимальный объем предложения на аукционах не превышал 31 миллиард рублей", — отметили в ЦБ.

Структура покупателей ОФЗ при этом несколько изменилась. Доля системно значимых кредитных организаций снизилась с 77-80% в марте-апреле до 52% в мае. В результате доля остальных групп выросла, хотя в абсолютных значениях их покупки были ниже. Доля иностранных инвесторов выросла с 9 до 22%.

Кривая доходности ОФЗ в мае выросла на всех сроках. Наиболее существенный рост наблюдался на коротком конце: однолетние ОФЗ – 5,86% (+46 базисных пунктов); двухлетние ОФЗ – 6,13% (+30 базисных пунктов); пятилетние ОФЗ – 6,77% (+8 базисных пунктов); 10-летние ОФЗ – 7,25% (+2 базисных пункта). "Такой рост кривой ОФЗ в основном был связан с ожиданиями более быстрого повышения ключевой ставки Банком России. В то же время рост короткого конца кривой ОФЗ выглядит несколько избыточным, если сравнивать с динамикой ставок денежного рынка", — считают в ЦБ.

Значительный рост доходности коротких выпусков ОФЗ мог быть связан с действиями отдельных участников рынка, говорится в обзоре. В период с 27 по 28 мая доходность однолетних ОФЗ продемонстрировала рост на 20 базисных пунктов, основной вклад в который внес выпуск ОФЗ серии 25083. Согласно данным Московской биржи, в этот период две управляющие компании продали таких бумаг на 0,9 миллиарда рублей при среднедневном обороте в 1 миллиард рублей.

"В то же время дальний конец кривой ОФЗ был более стабильным, что в целом ожидаемо. Долгосрочные доходности ОФЗ менее подвержены влиянию текущих изменений ключевой ставки. Для участников этого сегмента важна уверенность в способности центрального банка удерживать инфляцию у цели в долгосрочном периоде. Поэтому решительные действия центрального банка по достижению своей цели обеспечивают стабильность долгосрочных ставок", — сообщил ЦБ.