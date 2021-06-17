МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Кризис прошлого года пришёл не из экономики, но именно оперативными действиями в виде монетарных и фискальных стимулов от центральных банков и правительств был быстро погашен. Это самый глубокий и самый быстрый кризис в современной истории. Объем стимулов достиг в среднем 10% мирового ВВП и значительно превзошёл убыток от остановки мировой экономики в прошлом году, рассказывает агентству "Прайм" управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий. Психолог объяснила, почему люди считают себя недостойными высокого дохода

"Итогом явился колоссальный рост корпоративного и государственного долга по всему миру. Только в США монетарных и финансовых стимулов было объявлено и запущено на 7 триллионов долларов", — подчеркивает эксперт.

Рост баланса (активов) ФРС составил 3,7 трлн долларов с начала 2020 года. Был лишь вопрос времени, когда данные средства вызовут рост инфляции в мировом масштабе, что мы сейчас и наблюдаем: растут цены на сырьё, продовольствие. По итогам апреля потребительская инфляция в США составила 4,2% — максимальный уровень за 13 лет.

"Конечно, играет эффект низкой базы прошлого года, но всё больше аналитиков говорят, что высокая инфляция в долларах США надолго", — отмечает Русецкий.

Рыночный консенсус ожидает снижение квартальной инфляции до уровня 2,7% к концу года, в то же время швейцарский банк UBS в обновленном прогнозе видят инфляцию на уровне 4,0% до первого квартала 2022 года. Что будет с курсом рубля после заседания ФРС США

По словам эксперта, в аналогичной ситуации после кризиса 2008-2009 гг. инфляция держалась на уровне выше среднего порядка полутора лет. Высокая инфляция, если она действительно вышла из-под контроля, ведет к ослаблению (девальвации) соответствующей валюты, так что "можно ожидать опережающий рост евро и японской йены против доллара".

Экономическая теория прекрасно знает, как бороться с инфляцией — повышением ставки. Однако государственный долг тех же США вырос до 125% от размера экономики — максимальный уровень со времен второй мировой войны. И повышение ставки на уровень выше инфляции, а автоматически приведет к росту расходов бюджета США на обслуживание долга с коэффициентом в 1,3х. А это дополнительный дефицит бюджета как минимум в 3% ВВП.

"Вывод один — низкие ставки надолго, так как эмитенту долга (государству) выгодно инфлировать долги", — указывает специалист.

В современном мире фактически только одна страна — Россия — пошла по пути погашения долга, все остальные страны только накапливают его, предпочитая стимулировать номинальный рост экономики, чтобы соотношение долг к ВВП снизился.

Именно это мы и увидели во второй половине двадцатого века, когда на фоне повышенной инфляции долговая нагрузка развитых стран резко снизилась, хотя абсолютный долг даже вырос, просто цены выросли.

По мнению Русецкого, для простых потребителей — это значит одно: инфляция в долларах США будет превышать или находиться на уровне доходности самых консервативных инструментов — депозитов (0,5-2%) и облигаций инвестиционного уровня (доходность 2-3%), а те кто держит валюту дома под подушкой, пострадают больше других. Депозитчики уже сейчас теряют, имея отрицательную доходность в долларах США.

"Но есть инструменты, позволяющие защититься от инфляции. Раз уж купили валюту, то проинвестируйте её в фонды (паевые фонды, счета доверительного управления), инвестирующие в долларовые облигации развивающихся стран, в том числе и российские которые имеют хорошую риск-премию (доходность)", — отмечает эксперт.

Обычно это облигации неинвестиционного уровня, лучшее соотношение риск-доходность у облигаций с рейтингом ВВ от международных агентств. Ориентироваться можно на уровни 4-6% в долларах США. Ну и если инфляция продолжит рост, то без сырья и акций сырьевых компаний не обойтись — именно данные инструменты защищают от инфляции доллара США лучше всего. Среднегодовая доходность американских акций за последние 10 лет составила 14%.

Что касается того, в какой пропорции инвестировать в акции/облигации, здесь стоит ориентироваться на свой аппетит к риску и возраст — чем моложе человек, тем больше рисковых активов он может себе позволить.

"Уже сейчас самые консервативные инвесторы имеют отрицательную доходность в долларах США и данная ситуация в ближайшие годы не изменится — стоит начать инвестировать в рынок уже прямо сейчас, благо в России достаточно развитая инфраструктура для этого», — подытожил Русецкий.