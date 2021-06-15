МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в мае составила в годовом выражении 4,75% после 4,54% в апреле, сообщает Банк России. Набиуллина заявила о восстановлении российской экономики

Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, также увеличилась на 0,25 процентного пункта, до 5,12%.

"Инфляционное давление сохраняется на повышенном уровне на протяжении длительного периода времени на фоне переноса роста издержек производителей в потребительские цены в условиях продолжающегося восстановления спроса", — говорится в сообщении.

При этом ЦБ отмечает, что принятые решения по повышению ключевой ставки ЦБ будут способствовать возвращению инфляции к уровню 4% во втором полугодии 2022 года с последующей стабилизацией вблизи цели Банка России.