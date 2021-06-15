2021-06-15T17:05:43+03:00
2021-06-15T17:05:43+03:00
2021-06-15T17:05:43+03:00
2021
https://1prime.ru/macroeconomics/20210615/833937013.html
Трендовая инфляция в России в мае ускорилась до 4,75%
Макроэкономика
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Трендовая инфляция в РФ в мае составила в годовом выражении 4,75% после 4,54% в апреле, сообщает Банк России. Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном... ПРАЙМ, 15.06.2021
россия, трендовая инфляция, новости, экономика, макроэкономика
https://1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292846.jpg
https://1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292843.jpg
https://1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83229/28/832292840.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210615/833932772.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Трендовая инфляция в РФ в мае составила в годовом выражении 4,75% после 4,54% в апреле, сообщает Банк России.
Оценка, рассчитанная на более коротком трехлетнем временном интервале, также увеличилась на 0,25 процентного пункта, до 5,12%.
"Инфляционное давление сохраняется на повышенном уровне на протяжении длительного периода времени на фоне переноса роста издержек производителей в потребительские цены в условиях продолжающегося восстановления спроса", — говорится в сообщении.
При этом ЦБ отмечает, что принятые решения по повышению ключевой ставки ЦБ будут способствовать возвращению инфляции к уровню 4% во втором полугодии 2022 года с последующей стабилизацией вблизи цели Банка России.