МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Полис добровольного медицинского страхования в России имеет чуть более 10% населения, подавляющее число — за счет работодателя, подсчитали для РИА Новости в Исследовательском центре сервиса Зарплата.ру. Госдума разрешила иностранным страховщикам создавать филиалы в России

"За последние несколько лет рынок добровольного страхования в России показал серьезный рост, но так и не стал массовым явлением. Доля корпоративных клиентов значительно превышает долю частных лиц (91% против 9%), гласят данные ЦБ. По данным онлайн-опроса, который был проведен 7-12 июня во всех регионах страны (2 103 респондентов), всего полис ДМС имеют 12% опрошенных", — сообщили в центре.

Там добавили, что при этом 82% респондентов получили его от работодателя, а 18% используют полис по льготной программе для родственников застрахованных, либо приобрели его самостоятельно. Примечательно, что более половины опрошенных решили воспользоваться медицинским страхованием впервые в прошлом году — в период пандемии.

Из числа застрахованных респондентов 27% обращались к терапевтам, 15% к гинекологам или урологам, 12% к неврологам и 6% — к стоматологам. При этом более половины опрошенных (57%) никогда не берут больничный, чтобы официально оформить отсутствие на работе и лечиться дома. 30% из них делают это для того, чтобы не потерять в деньгах, 16% работают дома без больничного или выходят на работу в больном состоянии.

Примерно столько же людей не уходят на больничный из-за неофициального трудоустройства или "серой" зарплаты. Кроме того, 10% респондентов не берут больничный, потому что являются фрилансерами, а 5% официально оформить отсутствие на работе по болезни не позволяет работодатель.

Мужчины (61%) чаще женщин (39%) закрывают глаза на свое здоровье и продолжают работу без больничного листа. При этом, чем старше человек, тем реже он готов терять рабочие дни: в группе старше 55 лет больничные берут всего 26% работников, тогда как среди респондентов моложе 34 лет ими периодически пользуются 54%.

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