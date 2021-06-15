МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла закон, отменяющий обязательность проведения технического осмотра транспортного средства для получения полиса ОСАГО. Страховщики оценили, на сколько подорожает ОСАГО после реформы

Сейчас, согласно закону "О безопасности дорожного движения", обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств осуществляется лишь при условии проведения государственного технического осмотра или техосмотра, проведение которого предусмотрено законодательством в области техосмотра.

Принятый во вторник Госдумой закон исключает данную норму, одновременно внося корреспондирующие изменения в закон об ОСАГО. В результате, для получения полиса ОСАГО водителю не понадобится предоставлять диагностическую карту и подтверждать прохождение техосмотра. Закон должен будет вступить в силу с 22 августа 2021 года.

"Это изменение сначала предлагалось в другом законопроекте, но в целях ускорения его принятия оно была перенесено в этот закон. В принципе, все согласны — и ГИБДД, и автостраховщики, и Банк России — с тем, что получение полиса ОСАГО не должно быть увязано с диагностической картой и техосмотром", — пояснил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Популярная марка автомобилей стала дороже для россиян

Необходимо, по его словам, также учитывать, что вокруг получения диагностической карты и прохождения техосмотра сложился определенный незаконный бизнес. "Кроме того, возможны случаи, когда, например, диагностическая карта действует последний день, в этот же день покупается полис ОСАГО, ну и все, дальше полис действует, а карта нет", — заметил депутат.

Еще одной проблемой является недостаток станций техобслуживания, отвечающих требованиям закона, продолжил он. "В результате, люди опять же вынуждены покупать диагностические карты. Поэтому незачем привязывать получение полиса ОСАГО к диагностической карте и техосмотру", — заключил Аксаков.