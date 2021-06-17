МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита в России в мае составил почти 2,9 миллиона рублей, увеличившись за год на 25%, говорится в сообщении Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Эксперт рассказала, кто берет в России по несколько ипотек в день

Среди регионов самый большой размер среднего кредита в Москве — 5,9 миллиона рублей, за год он вырос на 24%. Среди лидеров также Московская область (4,3 миллиона рублей, рост на 22%), Санкт-Петербург (4,2 миллиона рублей, рост на 28%), Краснодарский край (2,6 миллиона рублей, рост на 32%) и Свердловская область (2,5 миллиона рублей, рост на 19%), отмечается в нем.

Одновременно вырос и средний срок ипотеки. Если год назад он составлял 194 месяца (16 лет), то по итогам мая 2021 года он перевалил за 220 месяцев (18 лет), добавляется в сообщении.

"Рост среднего размера ипотечного кредита обусловлен, прежде всего, увеличением стоимости квадратного метра на вторичном рынке недвижимости на 22% в годовом выражении и на 35% в случае с первичным жильем. Поскольку доходы населения не растут такими темпами, то для снижения долговой нагрузки заемщикам приходится увеличивать срок кредита", — уточняется в нем.