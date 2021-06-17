МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании в четверг приняла в третьем чтении законопроект о внесудебной блокировке сайтов, содержащих рекламу финансовых пирамид.

Документ был внесен в декабре 2018 года группой сенаторов и депутатов во главе с председателями обеих палат парламента Валентиной Матвиенко и Вячеславом Володиным. Дума рассмотрит проект закона о признании криптовалют имуществом

Законопроект предусматривает досудебную блокировку сайтов, которые рекламируют финансовые пирамиды, вводят клиентов кредитных или некредитных финансовых организаций в заблуждение сходством доменных имен, оформлением или содержанием, предлагают финансовые услуги, которые оказывать не вправе.

Для этого Банк России наделяется правом принять решение о включении таких сайтов в единый реестр доменных имен и сетевых адресов, содержащих запрещенную информацию, для их последующей возможной блокировки.

Наряду с этим, документ предоставляет Центробанку право, выявив соответствующие сайты, обратиться в суд, а после вступления судебного акта в силу — в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, в отношении которых принят этот акт.

Ко второму чтению комитет одобрил поправки, согласно которым председатель ЦБ и его заместители вправе направить в Генпрокуратуру уведомление о распространении в интернете противозаконной информации о возможности получения банковских, страховых услуг, услуг на рынке ценных бумаг, а также услуг, связанных с привлечением средств клиентов. Это касается и информации, побуждающей к участию в деятельности финансовых пирамид.

Кроме этого, рассмотрение данной категории дел будет осуществляется в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Закон вступит в силу с 1 декабря 2021 года.