МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Акционеры АК "Алроса" одобрили выплату дивидендов по итогам второго полугодия 2020 года в размере 9,54 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за 2020 год

За первое полугодие 2020 года дивиденды не выплачивались в связи с отрицательным результатом по свободному денежному потоку. Реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет закрыт 4 июля.

"Сумма дивидендов за второе полугодие 2020 года составит 70,3 миллиарда рублей и рассчитывается, исходя из размера свободного денежного потока за второе полугодие 2020 года. Это рекордная за всю историю компании сумма полугодовых дивидендов и немногим меньше выплат за весь рекордный 2018 год", — отмечается в сообщении компании.

В этом марте по предложению менеджмента набсовет утвердил изменения в финансовую и дивидендную политики, в частности, была уточнена методика определения размера дивидендных платежей при долговой нагрузке ниже 1х по показателю "чистый долг/EBITDA". Правительство утвердило единый подход к дивидендной политике госкомпаний

Скорректированная дивидендная политика "Алросы" предполагает, что при соотношении чистый долг/EBITDA в диапазоне от 0 до 1х на выплату дивидендов направляется 70-100% свободного денежного потока, а в диапазоне 1х-1,5х – 50-70% денежного потока.

Основными акционерами "Алросы" являются Россия в лице Росимущества (33,03%), республика Саха (Якутия) — 25%+1 акция, улусы (районы) Якутии — 8%. В свободном обращении находится около 34% акций.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах, на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазов и бриллиантов "Алросы" в 2020 году достиг 2,802 миллиарда долларов.