ВЛАДИКАВКАЗ, 18 июн — ПРАЙМ. Телефонные мошенники придумали, как обходить системы банков по предотвращению хищений денег у клиентов, они убеждают своих жертв снимать деньги и выбрасывать их в окно, рассказал глава "Почта банка" Дмитрий Руденко.

"Сейчас наиболее актуальное мошенничество — это, когда человека убеждают, что звонит правоохранительная структура, и он участвует в спецоперации. Мошенники убеждают жертву, что спасают его деньги, что сейчас их нужно пойти и снять в банке", — сказал банкир журналистам.

По его словам, банки, видя, что клиент снимает большую сумму из банкомата, делают ему звонок с вопросом, не уговаривает ли кто-то его снять свои деньги и передать третьим лицам. Но клиент, которому лжеправоохранитель строго-настрого запретил говорить о "спецоперации", отвечает: "я сам хочу".

"После чего клиент приносит деньги домой. Я уже не один раз это слышал — запечатывает их в пакет, ему в это время звонят и говорят: "там под окном стоит преступник, вы бросаете пакет, и мы его ловим". "Я знаю одного человека, который дважды это проделывал", — рассказал Руденко. Эксперт рассказал, как банки "раскручивают" клиентов на дорогие кредиты

Он уточнил, что эти случаи случались не с клиентами "Почта банка". В такой ситуации, по словам банкира, кроме просвещения людей, ничего не поможет спасти их средства. С таким же успехом человек достанет свои сбережения из-под матраса и отдаст их злоумышленникам.

В феврале первый замглавы департамента информационной безопасности ЦБ РФ Артем Сычев заявил РИА Новости, что мошенники в России пытаются все чаще вынудить своих жертв перевести им деньги не в своем банке, чтобы кредитная организация не смогла предотвратить хищение, это является серьезным вызовом для борьбы с такими преступлениями.