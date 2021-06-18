МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 июня составил 14,135 триллиона рублей против 14,038 триллиона на 4 июня, сообщил Банк России. Американские инвесторы увеличили вложения в российский бизнес

Таким образом, денежная база за этот период выросла на 97 миллиардов рублей, или на 0,69%.

Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.