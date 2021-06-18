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2021
https://1prime.ru/finance/20210618/833967991.html
Денежная база России в узком определении выросла за неделю на 0,7%
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Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 июня составил 14,135 триллиона рублей против 14,038 триллиона на 4 июня, сообщил Банк России. Таким образом, денежная... ПРАЙМ, 18.06.2021
денежная база, россия, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Объем денежной базы РФ в узком определении по состоянию на 11 июня составил 14,135 триллиона рублей против 14,038 триллиона на 4 июня, сообщил Банк России.
Таким образом, денежная база за этот период выросла на 97 миллиардов рублей, или на 0,69%.
Денежная база в узком определении включает в себя выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемые в Банке России.