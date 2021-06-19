МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзору выделят до 321,3 миллиона рублей на сотрудничество с другими странами по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов COVID-19 в 2021-2022 годах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В Нижегородской области запретили жениться без прививки от COVID

"Выделить в 2021-2022 годах Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с осуществлением подведомственными Роспотребнадзору федеральными учреждениями по перечню согласно приложению мероприятий по научному сотрудничеству со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов COVID-19 в 2021-2022 годах, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 321318,04 тысячи рублей", — говорится в документе.

Уточняется, что в 2021 году будет выделено до 172,3 миллиона рублей, а в 2022 — до 148,9 миллиона рублей.