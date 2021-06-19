2021-06-19T20:16:00+03:00
2021-06-19T20:17:28+03:00
2021-06-19T20:16:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210619/833979591.html
Правительство выделит до 321 миллиона рублей на оценку иммунитета к COVID
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Роспотребнадзору выделят до 321,3 миллиона рублей на сотрудничество с другими странами по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов... ПРАЙМ, 19.06.2021
пандемия коронавируса, новости, финансы
https://1prime.ru/images/83286/03/832860347.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83286/03/832860347.jpg
https://1prime.ru/images/83286/03/832860346.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83286/03/832860346.jpg
https://1prime.ru/images/83286/03/832860334.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83286/03/832860334.jpg
https://1prime.ru/society/20210619/833978814.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Роспотребнадзору выделят до 321,3 миллиона рублей на сотрудничество с другими странами по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов COVID-19 в 2021-2022 годах, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Выделить в 2021-2022 годах Роспотребнадзору на финансирование расходов, связанных с осуществлением подведомственными Роспотребнадзору федеральными учреждениями по перечню согласно приложению мероприятий по научному сотрудничеству со странами Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии по оценке популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции и секвенированию штаммов COVID-19 в 2021-2022 годах, бюджетные ассигнования федерального бюджета в размере до 321318,04 тысячи рублей", — говорится в документе.
Уточняется, что в 2021 году будет выделено до 172,3 миллиона рублей, а в 2022 — до 148,9 миллиона рублей.