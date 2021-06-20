МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Чтобы накопить солидную сумму при небольшой зарплате, прежде всего нужно поставить конкретную цель — на что копить, какую сумму и за какое время. Будет ли это поездка на море, первый взнос на ипотеку или ремонт? Если нет конкретной цели, то и мотивации у накопления у человека не будет, рассказали агентству "Прайм" эксперты.

СТАВИМ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Вполне достойной целью для того, чтобы начать копить, может стать создание так называемой "подушки безопасности". Она необходима на случай, когда человек вообще лишится работы, считает глава инвестиционного департамента inv.lu Анастасия Тарасова. Евро сдает позиции. Стоит ли вложиться в эту валюту уже сейчас

"Такая подушка пригодится и для других непредвиденных случаев, например, поломка крупной бытовой техники, ремонт, незаложенные в бюджет важные покупки и так далее. Размер этой подушки может составлять около 3-6 ежемесячных расходов, то есть, если человек получает 40 тысяч в месяц, а тратит 30 тысяч, то минимальная сумма резерва для него составит 90 тысяч рублей", — отмечает она.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаила Когана, размер такой "кубышки" лучше увеличить до объёма годовых расходов человека или домохозяйства.

"Когда есть резерв такого размера, он поможет спокойно пережить потерю работы на время поиска новой или какие-то форс-мажорные обстоятельства типа той же пандемии", — отмечает эксперт.

КАК НАЧАТЬ КОПИТЬ

В основе выработки навыка создания денежного резерва является финансовая дисциплина. После того, как будут достигнуты первые успехи в этом, можно начинать изучать инвестирование и вкладывать деньги в облигации надежных компаний, в том числе с госучастием, советуют специалисты.

В первую очередь нужно произвести тщательный анализ своих доходов и расходов. Такой учет служит для того, чтобы выявить и исключить или хотя бы минимизировать самые дорогостоящие и бесполезные траты.

"Чем меньше у человека доходы, тем внимательнее ему стоит к ним относиться, тщательно планируя свой бюджет". — подчёркивает Тарасова.

Во-первых, нужно отказаться от импульсивных покупок. По статистике, их совершает более половины россиян и именно эти покупки способны пробить серьезную брешь в бюджете, поясняет эксперт.

Во-вторых — при наличии вредных привычек от них стоит отказаться. А если у человека есть один или несколько кредитов, то надо постараться их рефинансировать. Это снизит ежемесячный платеж, добавляет она. Что следующее? В Москве вводятся новые ограничения по COVID

Как правило, на такие "ненужные" траты приходится до 20% от заработка, отмечает Коган.

Еще одно правило, которое советую неукоснительно соблюдать — не "лезть" в кредитку, когда до зарплаты остается не так много денег. Заемные средства придется потом отдавать. А это значит, что отложить в "копилку" необходимую сумму может не получиться.

Другой полезный совет: настроить автоматизацию своих отчислений. То есть, не вручную переводить на определенный счет, скажем, 10% от зарплаты, а включить автоперевод.

ЖИТЬ ОДНИМ ДНЕМ

Однако, как показывает практика, копить деньги получается далеко не у всех. Казалось бы, понимают все, что откладывать "на черный день" нужно, но не получается – под матрасом по-прежнему пусто. Аналитики ждут ускорения инфляции в России

По мнению психолога Юлии Зюгановой, никогда не могут скопить какую-то существенную сумму люди с позицией "живем одним днем".

"У каждого есть такой друг, который оправдывает свои бездумные траты фразами "я сегодня столько всего сделал, я заслужил", "вот когда начну больше зарабатывать, тогда и есть смысл копить". Такие люди живут сегодняшним днём, не планируют свой бюджет и могут спонтанно потратить приличную сумму на какую-нибудь вещь. Чаще всего, именно такие люди тратят свою зарплату в первую неделю и залезают в долги и кредиты", — поясняет она.

Другой момент: накопительству просто не научили в семье. В этом случае может возникнуть повторение "родительского сценария". Такой ребенок во взрослой жизни часто перенимает модель поведения родителей.

"Если в окружении ребенка взрослые вели праздный образ жизни, много и необдуманно тратили, а также не гнушались займов, то, вполне вероятно, что и ребёнок такую модель позаимствует", — считает Зюганова.

Людям, кто смог приучить себя вести график расходов и доходов, экономить там, где есть возможность и всячески стараться лишний раз сберечь каждый рубль, накопить большую сумму не сложно. Им даже не приходит в голову "спустить все и сразу".

Любое повторяемое действие со временем становится привычным. Постепенно процесс накопления станет привычным и в определенной степени приятным, поскольку даст уверенность в завтрашнем дне.

"Правильная экономия – это вовсе не ущемление потребностей, а грамотная расстановка приоритетов, которая поможет рационально использовать денежные средства", — резюмировала Тарасова.