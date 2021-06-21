МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Самой опасной стратегией для сбережений являются спекулятивные криптоактивы — из-за их волатильной цены инвестор может понести колоссальные потери, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики

"Самая опасная из всех стратегий, конечно, — спекулятивные криптоактивы. Цена очень волатильна, потери могут быть просто колоссальными. Центральный банк никогда не дает советов, куда нужно инвестировать, но в этом конкретном случае – вот сюда точно не нужно", — сказала она в интервью "Комсомольской правде".

Набиуллина также дала ряд советов по сбережениям на фоне роста инфляции. "Первое – твердо знать, что инфляция вернется к нашей цели. И ориентироваться на то, что сейчас всплеск временный. Второе – повышение ставки даст и повышение ставок по депозитам. Депозиты – одна из лучших консервативных стратегий сбережений", — говорит глава ЦБ.

Она напомнила, что многие пошли на фондовый рынок, где доходность больше, но и риски выше. Поэтому инвесторам необходимо внимательно изучать продукты, критически относиться к рекламе, особенно той, в которой заявляют об отсутствии рисков и высокой доходности. Эксперт спрогнозировал рост ставок по вкладам в России

"Стратегия с покупкой любых товаров длительного пользования, недвижимости: при мнимой простоте тут на самом деле есть риски. Цены после перегрева рынка могут падать, ликвидность (то есть возможность быстро это продать) тоже никто не гарантирует. Вы сможете оказаться в ситуации, когда и ваши сбережения вложенные окажутся меньше, и превратить их обратно в деньги окажется не так просто", — предупредила Набиуллина.

При этом тем, кто сберегает в иностранной валюте, она посоветовала копить в той валюте, в какой планируются траты. "Какая-то тенденция на валютном рынке, когда одна валюта растет или падает даже довольно долго, ничего не говорит о том, каким будет курс в момент, когда вам понадобятся деньги. Потерять на валютном рынке намного проще, чем заработать", — заключила председатель Банка России.