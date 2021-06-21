МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. В Москве, Подмосковье и Петербурге доля досрочно погашенных займов выросла до 15,2%, пишет "Коммерсант" со ссылкой на исследование IDF Eurasia.
В среднем, размер микрокредита составляет 15 тыс рублей.
По данным исследования, в Карелии, Мурманской, Тульской и Ивановской областях доля досрочно погашенных займов достигла 13,3% (+1,6 п. п.), в Марий Эл, Бурятии, Волгоградской области и Хабаровском крае — 12,1% (+0,9 п. п.).
На фоне роста досрочного закрытия кредитов сократилась и выдача новых. Число новых заявок снизилось на 1,8%, а повторных — на 0,5%.
"Россиянам неясно, ждут ли их сокращения, задержки зарплаты и другие финансовые неприятности" — цитирует издание председателя совета СРО "МиР" Эльмана Мехтиева.
Другой собеседник газеты, гендиректор Eqvanta Андрей Клейменов подтвердил тренд на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации.
https://1prime.ru/finance/20210621/833988324.html