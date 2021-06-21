МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Раздача денег населению "просто так" является достаточно сложным процессом с точки зрения оценки экономических последствий, заявил в беседе с агентством "Прайм управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие"Алексей Тихонов. Набиуллина объяснила, почему раздача денег не приведет к росту экономики

По его словам, обсуждение темы безусловного базового дохода у экономистов займет еще немало лет, как и оценка проводимых в разных регионах мира экспериментов на эту тему.

"В то же время вопрос выплат населению в развитых странах как ответ на кризис, вызванный пандемией, все же находится в иной плоскости. Эти выплаты были направлены в первую очередь на компенсацию потерь в доходах, которые понесло население в результате введения государством жестких эпидемиологических ограничений", — отметил Тихонов и добавил, что такие меры носят временный характер и будут длиться лишь до тех пор, пока экономическая активность не вернется к нормальным, не ограниченным эпидемиологическими мерами, уровням.

При этом в США такая помощь населению носила и дополнительную цель — обеспечить быстрое восстановление экономики после локдаунов за счет потребления населения. В результате рост реальных располагаемых доходов населения в США в течение 2020 года сохранялся на позитивном уровне, составив по итогам декабря 3,7% г/г, в то время как в Еврозоне рост номинальных располагаемых доходов составил в прошлом году — всего 0,2%.

Большинство стимулирующих экономических мер, безусловно, имеют и побочные эффекты, отмечает эксперт.

"Не стали исключением и масштабные выплаты населению в США как посредством единовременных выплат населению, так и через повышенные пособия по безработице. Такими побочными эффектами стали значительный рост импорта, за счет которого обеспечивался потребительский спрос, ослабление доллара США и всплеск инфляции. Одним из последствий повышенных выплат по безработице стало нежелание населения возвращаться на работу — в результате около половины штатов приняли решение досрочно прекратить участие в программах повышенных выплат по безработице с целью стимулировать рост занятости", — рассказал он.

В то же время статистика свидетельствует о временном характере побочных эффектов, их действие будет снижаться по мере остановки программ помощи населению.

Таким образом, политика раздачи денег действительно может иметь негативные последствия в виде роста инфляции, ослабления национальной валюты и снижения выпуска, подытожил собеседник агентства.