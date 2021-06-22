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2021
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Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с января
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Стоимость биткоина падает более чем на 9%, опускаясь ниже отметки в 30 тысяч долларов впервые с 27 января, свидетельствуют данные торгов. На крупнейшей по объему торгов... ПРАЙМ, 22.06.2021
биткоин, криптовалюта, биржи, новости, финансы, криптовалюты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Стоимость биткоина падает более чем на 9%, опускаясь ниже отметки в 30 тысяч долларов впервые с 27 января, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 15.44 мск падал в цене на 9,7%, до 29 367 долларов.
А по данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевеет на 9,18%, до 29 514 долларов. Динамика везде приводится за сутки.
Ниже отметки в 30 тысяч долларов стоимость биткоина опустилась впервые с 27 января. Стоимость биткоина росла активными темпами с октября 2020 года до середины апреля 2021 года, за это время криптовалюта подорожала в 6 раз, с 11 тысяч долларов до 64 тысяч. Биткоин 14 апреля в очередной раз обновил исторический максимум и достиг 64 854 долларов, а затем стал дешеветь. Таким образом, биткоин потерял уже почти 55% стоимости к этому рекорду.