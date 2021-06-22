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https://1prime.ru/finance/20210622/834002587.html
Минфин на аукционах в среду предложит ОФЗ двух серий
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Минфин России на аукционах 23 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Министерство... ПРАЙМ, 22.06.2021
офз, минфин рф, новости, финансы, банки
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 23 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме 30 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года в объеме 20 миллиардов рублей.
Минфин РФ по итогам размещений десяти аукционных дней в апреле-июне разместил гособлигации на общую сумму порядка 822,7 миллиарда рублей, выполнив на 82,3% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей.