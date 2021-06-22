МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах 23 июня предложит облигации федерального займа (ОФЗ) двух серий совокупно на 50 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. Минфин будет отслеживать зарплаты и занятость в общепите

Министерство предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года в объеме 30 миллиардов рублей и ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года в объеме 20 миллиардов рублей.

Минфин РФ по итогам размещений десяти аукционных дней в апреле-июне разместил гособлигации на общую сумму порядка 822,7 миллиарда рублей, выполнив на 82,3% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей.