МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Международный платежный сервис PayPal и одна из двух крупнейших в мире компаний по обслуживанию банковских карт Visa Inc. инвестируют в блокчейн-фонд Crypto VC размером в 300 миллионов долларов, сообщил Coindesk со ссылкой на подтверждение от Paypal. Стоимость биткоина опустилась ниже 30 тысяч долларов впервые с января

"PayPal и Visa пытаются попасть в криптоиндустрию в качестве партнеров пятого венчурного фонда Blockchain Capital размером в 300 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Вице-президент и генеральный менеджер по блокчейну и криптовалютам PayPal Хосе Фернандес да Понте (Jose Fernandez da Ponte) прокомментировал Coindesk, что инвестирование в новый фонд Blockchain Capital будет способствовать взаимодействию предпринимателей, которые определяют будущее цифровых валют и блокчейнов.

PayPal — крупнейшая международная дебетовая электронная платёжная система. Она позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Полный перечень услуг компании, включая вывод средств в рублях на счета в российских банках, стал доступен российским пользователям PayPal с 2013 года.

Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.

Технология блокчейн (blockchain) — система организации распределенной базы данных. По этой технологии, в частности, работает база, где хранится информация об операциях с криптовалютой биткоин. По мнению ряда экспертов, технология позволяет серьезно оптимизировать издержки бизнеса и государства. В частности, она помогает проводить платежи в режиме онлайн, оперативно подтверждать актуальность данных о клиенте или сделке, регистрировать сделки и вести их реестр.