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2021
https://1prime.ru/finance/20210623/834007559.html
Visa подключила Россию к системе международных переводов для юрлиц
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Международная платежная система Visa подключила Россию к своей системе трансграничных переводов для юрлиц, сообщили РИА Новости в VIsa. "Visa и Модульбанк запускают B2B Connect в... ПРАЙМ, 23.06.2021
денежные переводы, юрлица, visa, банки, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa подключила Россию к своей системе трансграничных переводов для юрлиц, сообщили РИА Новости в VIsa.
"Visa и Модульбанк запускают B2B Connect в России. Инновационный некарточный платёжный сервис Visa B2B Connect начал проводить входящие и исходящие транзакции в России, обеспечивая более быстрые, безопасные и эффективные трансграничные платежи корпоративных клиентов", — сообщили в компании.
Эта платформа упрощает проведение глобальных корпоративных платежей, так как платежи банка-отправителя совершаются непосредственно в банк-получатель.
Она также повышает прозрачность и предсказуемость потока платежей, предлагая поставщикам и покупателям возможность отслеживать статус платежей из банка-отправителя в банк-получатель почти в реальном времени,
В настоящее время технология Visa B2B Connect доступна на 97 рынках во всём мире.