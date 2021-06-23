МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Международная платежная система Visa подключила Россию к своей системе трансграничных переводов для юрлиц, сообщили РИА Новости в VIsa. "Мир" анонсировала дату подключения своих карт к Google Pay

"Visa и Модульбанк запускают B2B Connect в России. Инновационный некарточный платёжный сервис Visa B2B Connect начал проводить входящие и исходящие транзакции в России, обеспечивая более быстрые, безопасные и эффективные трансграничные платежи корпоративных клиентов", — сообщили в компании.

Эта платформа упрощает проведение глобальных корпоративных платежей, так как платежи банка-отправителя совершаются непосредственно в банк-получатель.

Она также повышает прозрачность и предсказуемость потока платежей, предлагая поставщикам и покупателям возможность отслеживать статус платежей из банка-отправителя в банк-получатель почти в реальном времени,

В настоящее время технология Visa B2B Connect доступна на 97 рынках во всём мире.