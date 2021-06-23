МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ распорядилось не предусматривать выплату дивидендов компании РЖД за прошлый год по обыкновенным акциям, следует из распоряжения кабмина в среду. "Алроса" выплатит рекордные дивиденды за 2020 год

"Минфину России, Минтрансу России и Росимуществу при подготовке проекта директив представителям интересов Российской Федерации для участия в заседании совета директоров, а также при формировании позиции акционера – Российской Федерации в открытом акционерном обществе "Российские железные дороги" не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным акциям по итогам работы за 2020 год", — говорится в распоряжении, подписанном председателем правительства Михаилом Мишустиным.

В октябре кабмин распорядился выплатить дивиденды РЖД за 2019 год только по привилегированным акциям, по обыкновенным — было также принято решение их не выплачивать. В частности, на дивиденды по префам выплачивалось 2,7 миллиарда рублей. РЖД размещали привилегированные акции в пользу единственного акционера — правительства РФ. Бумаги были оплачены средствами Фонда национального благосостояния (ФНБ), которые привлекаются на реконструкцию Байкало-Амурской (БАМа) и Транссибирской железнодорожных магистралей (Транссиба).

Вопрос о выплате дивидендов РЖД, 100% обыкновенных акций которых принадлежат государству в лице правительства РФ, по обыкновенным акциям практически каждый год вызывает дискуссию. При этом долгосрочная программа развития РЖД до 2025 года учитывает выплату дивидендов компании только по привилегированным акциям и направление остающейся чистой прибыли на инвестиции в рамках комплексного плана развития магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Чистый убыток холдинга РЖД по МСФО в прошлом году составил 52,9 миллиарда рублей в связи с убыточностью пассажирского сегмента. Чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2020 году составила 382,959 миллиона рублей после 53,5 миллиарда годом ранее.