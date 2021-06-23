2021-06-23T14:09:44+03:00
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2021
https://1prime.ru/finance/20210623/834012224.html
Минфин разместил на аукционе ОФЗ одной серии
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Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 7,032 миллиарда рублей... ПРАЙМ, 23.06.2021
офз, минфин рф, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 7,032 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 99,3001% от номинала, средневзвешенная цена — 99,4841% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, средневзвешенная доходность — 7,28% годовых. Спрос — 19,457 миллиарда рублей.
На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года в объеме 20 миллиардов рублей.