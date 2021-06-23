МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 7,032 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства. В Центробанке высказались о будущем ключевой ставки в России

Цена отсечения составила 99,3001% от номинала, средневзвешенная цена — 99,4841% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, средневзвешенная доходность — 7,28% годовых. Спрос — 19,457 миллиарда рублей.

На следующем аукционе Минфин предложит инвесторам ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26237 с погашением в марте 2029 года в объеме 20 миллиардов рублей.