МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф и зампред правления Белла Златкис приобрели облигации кредитной организации на общую сумму в 200 миллионов рублей, следует из материалов банка. Сбербанк не связывает темпы кредитования бизнеса с ключевой ставкой

Согласно документам, глава Сбербанка 21 июня приобрел 100 тысяч облигаций на общую сумму в 100 миллионов рублей. На эту же сумму облигации были куплены Златкис.

Глава и топ-менеджеры Сбербанка достаточно часто покупают ценные бумаги кредитной организации.