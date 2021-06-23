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2021
https://1prime.ru/finance/20210623/834014321.html
Топ-менеджеры Сбербанка купили облигации банка крупную сумму
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Глава Сбербанка Герман Греф и зампред правления Белла Златкис приобрели облигации кредитной организации на общую сумму в 200 миллионов рублей, следует из материалов банка... ПРАЙМ, 23.06.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф и зампред правления Белла Златкис приобрели облигации кредитной организации на общую сумму в 200 миллионов рублей, следует из материалов банка.
Согласно документам, глава Сбербанка 21 июня приобрел 100 тысяч облигаций на общую сумму в 100 миллионов рублей. На эту же сумму облигации были куплены Златкис.
Глава и топ-менеджеры Сбербанка достаточно часто покупают ценные бумаги кредитной организации.