МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россияне в июне стали чаще по сравнению с предыдущим месяцем покупать товары для здоровья и снятия стресса, что может быть связано с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии, следует из сообщения "AliExpress Россия". Россияне рассказали, сколько тратят на свое здоровье

"Аналитики "AliExpress Россия" выяснили, что за первые три недели июня спрос на товары для здоровья вырос в 1,9 раза, а для ухода за собой — в 2,3 раза… Еще россияне стали чаще покупать товары для снятия стресса — массажеры, игольчатые коврики и ванны для ног. Аналитики связали эти тенденции с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии", — говорится в сообщении.

Среди устройств для контроля за здоровьем россияне чаще всего, по сообщению онлайн-ритейлера, стали покупать пульсоксиметры, также популярны тонометры и биохимические анализаторы глюкозы.

"Другая популярная категория — БАДы и витамины. В июне их стали покупать в 1,3 раза чаще по сравнению с маем. Пользователи тратят на популярные товары категории от российских продавцов от 300 до 900 рублей", — добавили в сообщении. Аналитики подсчитали траты россиян на борьбу с аллергией

Кроме того, "AliExpress Россия" отмечает рост спроса в июне на вакуумные банки для массажа — в 1,7 раза, при этом чаще всего пользователи выбирают наборы из 24 банок со средней стоимостью в 1,2 тысячи рублей.

"Покупатели стремятся обезопасить обустройство дома. В июне спрос на бытовые очистители воздуха от российских продавцов вырос почти в два раза", — также заметил ритейлер.