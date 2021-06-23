Россияне стали чаще покупать товары для здоровья и снятия стресса
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Россияне в июне стали чаще по сравнению с предыдущим месяцем покупать товары для здоровья и снятия стресса, что может быть связано с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии, следует из сообщения "AliExpress Россия".
"Аналитики "AliExpress Россия" выяснили, что за первые три недели июня спрос на товары для здоровья вырос в 1,9 раза, а для ухода за собой — в 2,3 раза… Еще россияне стали чаще покупать товары для снятия стресса — массажеры, игольчатые коврики и ванны для ног. Аналитики связали эти тенденции с ростом тревоги из-за новых последствий пандемии", — говорится в сообщении.
Среди устройств для контроля за здоровьем россияне чаще всего, по сообщению онлайн-ритейлера, стали покупать пульсоксиметры, также популярны тонометры и биохимические анализаторы глюкозы.
"Другая популярная категория — БАДы и витамины. В июне их стали покупать в 1,3 раза чаще по сравнению с маем. Пользователи тратят на популярные товары категории от российских продавцов от 300 до 900 рублей", — добавили в сообщении.
Кроме того, "AliExpress Россия" отмечает рост спроса в июне на вакуумные банки для массажа — в 1,7 раза, при этом чаще всего пользователи выбирают наборы из 24 банок со средней стоимостью в 1,2 тысячи рублей.
"Покупатели стремятся обезопасить обустройство дома. В июне спрос на бытовые очистители воздуха от российских продавцов вырос почти в два раза", — также заметил ритейлер.
https://1prime.ru/finance/20210623/834014576.html