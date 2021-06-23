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2021
https://1prime.ru/finance/20210623/834014800.html
Минфин разместил ОФЗ одного выпуска в полном объеме
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Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20... ПРАЙМ, 23.06.2021
аукцион офз, минфин рф, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей при спросе в 30,064 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.
Цена отсечения составила 98,2505% от номинала, средневзвешенная цена — 98,3019% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, средневзвешенная доходность — 7,11% годовых.
На предыдущем аукционе в среду Минфин разместил ОФЗ с постоянным купонным доходом серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 7,032 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей. Спрос составил 19,457 миллиарда рублей.