МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Количество операций по снятию наличных с банковских карт по итогам первого квартала достигло минимума с начала 2011 года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Телефонные мошенники стали убеждать жертв выбрасывать деньги в окно

Так, в первом квартале этого года было совершено 548,5 миллиона операций по снятию наличных почти на 6,4 триллиона рублей. Согласно статистике, меньший показатель (530,4 миллиона операций) в последний раз был зафиксирован ровно десять лет назад — в первом квартале 2011 года.

На этой неделе ЦБ опубликовал результаты социологического опроса, в котором указал, что доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов с использованием банковских карт, впервые превысила долю тех, кто не представляет себя без наличных.

Как показал опрос, россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.