2021-06-23T17:58:31+03:00
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Количество операций по снятию наличных с банковских карт по итогам первого квартала достигло минимума с начала 2011 года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России. Так,... ПРАЙМ, 23.06.2021
банковские карты, деньги, наличные, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Количество операций по снятию наличных с банковских карт по итогам первого квартала достигло минимума с начала 2011 года, выяснило РИА Новости на основе данных Банка России.
Так, в первом квартале этого года было совершено 548,5 миллиона операций по снятию наличных почти на 6,4 триллиона рублей. Согласно статистике, меньший показатель (530,4 миллиона операций) в последний раз был зафиксирован ровно десять лет назад — в первом квартале 2011 года.
На этой неделе ЦБ опубликовал результаты социологического опроса, в котором указал, что доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов с использованием банковских карт, впервые превысила долю тех, кто не представляет себя без наличных.
Как показал опрос, россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.