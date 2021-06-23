МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Минфин России на аукционах в среду разместил облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) двух серий на 27 миллиардов рублей из предложенных 50 миллиардов рублей, свидетельствуют данные министерства. Минфин заявил о суперцикле в сырьевом секторе

На первом аукционе Минфин разместил ОФЗ серии 26238 с погашением в мае 2041 года на 7,032 миллиарда рублей при лимите в 30 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,3001% от номинала, средневзвешенная цена — 99,4841% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,29% годовых, средневзвешенная доходность — 7,28% годовых. Спрос — 19,457 миллиарда рублей.

На втором аукционе Минфин в полном объеме разместил ОФЗ серии 26237 с погашением в марте 2029 года на 20 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 98,2505% от номинала, средневзвешенная цена — 98,3019% от номинала. Доходность по цене отсечения составила 7,12% годовых, средневзвешенная доходность — 7,11% годовых. Спрос составил 30,064 миллиарда рублей.

С начала текущей недели цены ОФЗ изменились разнонаправленно и незначительно на фоне крайне низкой активности участников рынка (в понедельник объем сделок на бирже составил около 12,2 миллиарда, а во вторник снизился до 4,4 миллиарда рублей), говорит главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак.

Доходность коротких выпусков со сроком обращения до полутора лет снизилась в пределах 4-6 базисных пунктов, а по более долгосрочным выпускам было зафиксировано повышение ставок в пределах 1-6 базисных пунктов. При этом после повышения ключевой ставки на 50 базисных пунктов, которое произошло на заседании Банка России 11 июня, максимальную реакцию в виде роста ставок в пределах порядка 40-60 базисных пунктов показали выпуски ОФЗ со сроком обращения до двух с половиной лет.

В пределах 20-30 базисных пунктов повысилась доходность выпусков со сроком обращения от двух с половиной до шести лет и в пределах 1-5 базисных пунктов – по выпускам со сроком обращения от шести до 13 лет. По двум самым долгосрочным выпускам (со сроком обращения 14-18 лет) доходность снизилась на 2 базисных пункта.

"На этом фоне интерес к новому самому долгосрочному выпуску был слабым – спрос составил всего 65% от объема предложения, которое было реализовано всего на 23%. Минфин, отсекая около двух третей агрессивного спроса, предоставил инвесторам минимальную премию, которая по нашим расчетам составила всего 1 базисный пункт к уровню вторичного рынка. На втором аукционе по восьмилетнему выпуску спрос в полтора раза превысил ограниченное предложение, которое было реализовано в полном объеме. Но для достижения этого результата Минфин предоставил инвесторам премию, оцениваемую нами в размере 8 базисных пунктов", — прокомментировал Ермак.

По итогам размещений одиннадцати аукционных дней в апреле-июне Минфин РФ разместил гособлигации на общую сумму порядка 849,8 миллиарда рублей, выполнив на 84,98% план привлечения на рынке ОФЗ во втором квартале 2021 года, который был установлен на уровне 1 триллиона рублей.