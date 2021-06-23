ВАШИНГТОН, 23 июн — ПРАЙМ. Известный американский инвестор и миллиардер Уоррен Баффет объявил об уходе с должности попечителя благотворительного фонда Билла Гейтса и Мелинды Гейтс, которые занимаются бракоразводным процессом. Пять предсказаний легендарного инвестора Уоррена Баффетта

"В течение многих лет я был попечителем, к тому же неактивным, только одного получателя моих средств — фонда Билла и Мелинды Гейтс (BMG). Сейчас я ухожу с этого поста… Мои цели на 100% совпадают с целями фонда, и мое физическое участие никоим образом не требуется для достижения этих целей", — говорится в заявлении Баффета, опубликованного его инвестиционной группой Berkshire Hathaway.

Как отмечает телеканал NBC, уход Баффета происходит в то время, когда благотворительная организация переживает тяжелые времена из-за развода двух ее основателей.

Баффет также объявил о пожертвовании акций Berkshire Hathaway на сумму 4,1 миллиарда долларов пяти фондам.

"Сегодняшний день для меня является важной вехой. В 2006 году я пообещал передать все мои акции Berkshire Hathaway — более 99% моего собственного капитала — на благотворительность. С сегодняшним распределением на сумму 4,1 миллиарда долларов я на полпути", — отметил Баффет.

Ранее Билл и Мелинда Гейтсы объявили о решении расторгнуть брак. Бракоразводный процесс Гейтсов может войти в историю как самый дорогостоящий, прошлый "рекорд" был установлен бывшей женой основателя и главы онлайн-ритейлера Amazon Джеффа Безоса Маккензи Безос. Гейтс входит в пятерку богатейших бизнесменов, состояние его семьи оценивается в 130 миллиардов долларов.

Активы Berkshire Hathaway приближаются к 900 миллиардам долларов, а ее глава Баффетт имеет прозвище "оракула из Омахи" за то, что редко ошибается в инвестициях. Berkshire Hathaway принадлежат такие бренды, как страховая компания GEICO, производитель батареек Duracell, сеть закусочных Dairy Queen, она владеет крупными пакетами акций Kraft, American Express, Coca-Cola, Apple, Bank of America.