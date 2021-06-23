МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий банки указывать в договоре банковского вклада сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу. Совфед одобрил защиту минимального дохода граждан от списания за долги

Документ уточняет условия, которые должны указываться в договоре банковского вклада, заключаемого с физическим лицом, в нём устанавливается обязанность кредитной организации раскрывать информацию об условиях привлечения денежных средств физлица во вклады и о минимальной процентной ставке по вкладу. При этом порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу предлагается определить Банку России.

Закон разработан в целях более полного информирования граждан об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до них информации и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов.

Он должен вступить в силу через год после официального опубликования и применяться к договорам банковского вклада, заключаемым с физлицами после этой даты.