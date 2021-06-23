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2021
https://1prime.ru/finance/20210623/834017571.html
Совфед обязал банки сообщать минимальную гарантированную ставку по вкладу
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Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий банки указывать в договоре банковского вклада сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу... ПРАЙМ, 23.06.2021
вклады, совет федерации, банк, новости, финансы, банки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Сенаторы на заседании в среду одобрили закон, обязывающий банки указывать в договоре банковского вклада сведения о минимальной гарантированной процентной ставке по вкладу.
Документ уточняет условия, которые должны указываться в договоре банковского вклада, заключаемого с физическим лицом, в нём устанавливается обязанность кредитной организации раскрывать информацию об условиях привлечения денежных средств физлица во вклады и о минимальной процентной ставке по вкладу. При этом порядок расчета минимальной гарантированной ставки по вкладу предлагается определить Банку России.
Закон разработан в целях более полного информирования граждан об условиях предлагаемых вкладов, а также исключения случаев искажения смысла доводимой до них информации и введения в заблуждение относительно реальной доходности вкладов.
Он должен вступить в силу через год после официального опубликования и применяться к договорам банковского вклада, заключаемым с физлицами после этой даты.