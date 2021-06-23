2021-06-23T23:51:00+03:00
2021-06-23T23:51:04+03:00
2021-06-23T23:51:00+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210623/834017921.html
Банки выработают методику оценки воздействия на них нормативных актов
Финансы
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Ассоциация банков России разработает методику оценки фактического воздействия нормативных актов, говорится в пресс-релизе ассоциации. "Ассоциация банков России разработает... ПРАЙМ, 23.06.2021
банк, новости, финансы, банки
https://1prime.ru/images/83358/12/833581203.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83358/12/833581203.jpg
https://1prime.ru/images/83358/12/833581202.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83358/12/833581202.jpg
https://1prime.ru/images/83358/11/833581190.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83358/11/833581190.jpg
https://1prime.ru/banks/20210623/834014855.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ассоциация банков России разработает методику оценки фактического воздействия нормативных актов, говорится в пресс-релизе ассоциации.
"Ассоциация банков России разработает методику оценки фактического воздействия, которая может стать ключевым элементом создания механизмов участия общественных организаций в оценке фактического воздействия актов регулятора", — сказано в сообщении.
Такого документа пока нет ни у ЦБ, ни на рынке, постольку не существует общественного консенсуса по вопросу об оценке нормативных актов или законов, подчеркнул вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. По его словам, разработка методики является следующим этапом движения в сторону повышения влияния банковского сообщества на процесс разработки и принятия нормативных актов Банка России.
"Для реализации предлагаемого ассоциацией банков России подхода необходимо согласование воли административного органа и тех организаций, которые представляют банковское сообщество. Сдвинуть дело с мертвой точки можно только инициативой снизу, предлагая соответствующие варианты органу надзора и отстаивая их работоспособность", — считает он.