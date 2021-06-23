МОСКВА, 23 июн — ПРАЙМ. Ассоциация банков России разработает методику оценки фактического воздействия нормативных актов, говорится в пресс-релизе ассоциации. В России выросла максимальная ставка по вкладам в крупных банках

"Ассоциация банков России разработает методику оценки фактического воздействия, которая может стать ключевым элементом создания механизмов участия общественных организаций в оценке фактического воздействия актов регулятора", — сказано в сообщении.

Такого документа пока нет ни у ЦБ, ни на рынке, постольку не существует общественного консенсуса по вопросу об оценке нормативных актов или законов, подчеркнул вице-президент ассоциации Анатолий Козлачков. По его словам, разработка методики является следующим этапом движения в сторону повышения влияния банковского сообщества на процесс разработки и принятия нормативных актов Банка России.

"Для реализации предлагаемого ассоциацией банков России подхода необходимо согласование воли административного органа и тех организаций, которые представляют банковское сообщество. Сдвинуть дело с мертвой точки можно только инициативой снизу, предлагая соответствующие варианты органу надзора и отстаивая их работоспособность", — считает он.