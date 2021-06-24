МОСКВА, 24 июн – ПРАЙМ. Введенные в Китае ограничения на майнинг криптовалют помогут стабилизировать ситуацию на рынке и в среднесрочной перспективе сделают биткоин еще более устойчивым. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал блокчейн-консультант Денис Смирнов. Трейдеры за сутки перевели на биржи рекордное количество биткоинов

"Если оценивать действия китайских властей по выдворению майнеров из страны, то это в большей степени можно расценивать как действие по оздоровлению рынка. Большая часть майнинговых мощностей была сконцентрирована в Китае. Очевидно, что майнеры не закроют бизнес, очевидно, что они мигрируют в какие-то другие страны, в более удобные юрисдикции. В среднесрочной перспективе мы увидим большую децентрализацию сети, что в конечном счете приведет к ее большей устойчивости", – сказал он.

В краткосрочной перспективе действия китайских властей могут вызвать дополнительную волатильность на рынке криптовалют, отметил эксперт. По его словам, стоимость биткоина может упасть и ниже 30 тысяч долларов. Но в долгосрочной перспективе криптовалюта будет расти в цене, 34 тысячи долларов за единицу – далеко не предел, уверен Смирнов.

"В долгосрочной перспективе, естественно, стоимость будет расти. Спрос на биткоин по мере интеграции криптовалют в традиционную экономику будет повышаться, а предложение будет понижаться", – сказал он.

Во цена на биткоин упала ниже 30 тысяч долларов за единицу. Обвал произошел на фоне принятых Китаем мер, ограничивающих операции с криптовалютой в стране. В частности, в четырех провинциях запрещен майнинг, а крупнейшие банки планируют блокировать счета клиентов, участвующих в операциях с цифровыми активами.

Читайте также:

Эксперты рассказали, как снизить риски инвестиций в криптовалюту