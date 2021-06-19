МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Рынок криптовалют подвержен высокой волатильности. Эксперты дали советы, как снизить риск инвестиций в токены и обезопасить свои активы, сообщил "РБК".

РАЗНООБРАЗИЕ

Специалисты крипторынка рекомендуют диверсифицировать инвестиционный портфель, вкладываясь сразу в несколько активов. Говоря о криптовалютах, существует ряд перспективных, по мнению многих инвесторов, альткоины, которыми можно разнообразить портфель и перестраховаться от колебаний котировок.

Например, лидирующий альткоин Ethereum, Cardano и прочие относительно устойчивые токены. Если играть "в долгую", можно закупать коины во время просадки курса, в том случае, когда имеются предпосылки к скорому росту актива.

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Как сообщает эксперт Вадим Колеошкин, в погоне за быстрой прибылью инвесторы начинают активно торговать, особенно в периоды роста курса или сильной волатильности.

Это обусловлено неопределенностью и так называемым страхом упущенной выгоды, либо обычной жадностью. В такие периоды спешка может обернуться потерей средств.

Эксперт советует четко сформулировать свою рыночную стратегию в письменном виде и следовать ей, адаптируя свой план, исходя из результатов. Иногда достаточно обычной заметки, где указан момент входа, примерный срок инвестиций, ожидаемый результат и срок выхода из актива.

ХЕДЖИРОВАНИЕ

Криптоэксперт Currency.com Михаил Кархалев рассказал, что торговлю с кредитным плечом в ряде случаев можно использовать как инструмент хеджирования. Если после приобретения биткоина его цена стала падать "в долгую", есть вариант открыть шорт-позицию с небольшим плечом, отыграв таким образом потери.

«Проще говоря, левередж — это инструмент, который нужно использовать там, где он уместен», — сообщил аналитик.

ОЦЕНКА РИСКОВ

Кархалев не рекомендует использовать большое кредитное плечо в стремлении заработать миллион "здесь и сейчас" при депозите в $1000. Эксперт сообщил, что в подобном случае для потери депозита достаточно одной, коррекционной, не меняющей внутридневного тренда свечи.

«Для крипторынка плечо 5х уже достаточно высокий риск, хотя на валютном рынке может хорошо работать плечо 10х-20х», — заключил Кархалев.

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