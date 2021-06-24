2021-06-24T10:31:49+03:00
2021-06-24T10:31:49+03:00
2021-06-24T10:31:49+03:00
2021
https://1prime.ru/finance/20210624/834020685.html
Visa приобретет платформу Tink
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Одна из крупнейших в мире глобальных платёжных систем Visa купит финтех-платформу Tink за 1,8 миллиарда евро, говорится в сообщении Visa. Компания Tink была основана в 2012 году в... ПРАЙМ, 24.06.2021
финтех, сделка, visa, новости, финансы
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Одна из крупнейших в мире глобальных платёжных систем Visa купит финтех-платформу Tink за 1,8 миллиарда евро, говорится в сообщении Visa.
Компания Tink была основана в 2012 году в Стокгольме, ее штат составляет около 400 человек. Банковская платформа на открытой основе позволяет банкам, финтех-компаниям и стартапам разрабатывать финансовые услуги. С помощью своего программного интерфейса Tink позволяет клиентам получать доступ к финансовым данным, инициировать платежи и создавать инструменты управления личными финансами, поясняет Visa.
Visa — глобальная платежная система, обеспечивающая доступ к сети электронных платежей держателям карт, торгово-сервисным предприятиям, финансовым и правительственным учреждениям.
Сообщается также, что Tink сохранит свой бренд и нынешнюю команду менеджеров, штаб-квартира компании останется в Стокгольме.
Также отмечается, что сделка требует одобрения регулирующих органов и соблюдения обычных условий её совершения. Покупка Tink никак не отразится на ранее объявленной программе обратного выкупа акций Visa и ее политике выплаты дивидендов, подчёркивает компания.