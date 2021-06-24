МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Зампредседателя Банка России Алексей Заботкин заявил, что новый кризис в стране неизбежен. Однако у регулятора есть есть инструменты для поддержки экономики и населения, отметил он, выступая на конференции "Ренессанс капитала". Об этом сообщают "Вести".

Как отметил зампред, действующие антикризисные меры являются своевременными. Но после улучшения ситуации их нужно будет свернуть: это обеспечит рост экономики.

"Эти меры останутся у нас в арсенале. И если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом", — отметил Заботкин и добавил, что ключевая ставка ЦБ сейчас находится на адекватном уровне и соответствует жесткой кредитно-денежной политике. Он добавил, что ужесточение ключевых ставок другими центробанками минимально скажется на будущих решениях Банка России.