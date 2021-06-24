МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей — для выплат отцам и матерям-одиночкам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. Многодетным семьям предложили назначить новые ежегодные выплаты

"Начнем сегодня заседание правительства с вопросов социальной поддержки граждан. С 1 июля по поручению президента вводится два новых пособия. Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6 тысяч 300 рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания", — сказал он на заседании правительства.

В этом году финансовую поддержку получат более 400 тысяч женщин, которые готовятся к материнству, добавил Мишустин.

Еще одно пособие будет предоставлены мужчинам и женщинам, которые в одиночку воспитывают детей. Российским пенсионерам предложили новый способ заработка

"Направим на это свыше 36 миллиардов рублей, размер такого пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ. В среднем — около 5,5 тысяч рублей в месяц. До конца года выплаты будут получать одинокие родителей более чем 1 миллиона детей", — сказал он.

Заявку на получение выплат можно оформить с 1 июля.