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Родителей-одиночек и беременных ждут новые пособия
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Правительство РФ выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей — для выплат отцам и матерям-одиночкам,... ПРАЙМ, 24.06.2021
финансовая поддержка, пособия, выплаты, правительство рф, новости, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Правительство РФ выделит более 10 миллиардов рублей на выплаты готовящихся к рождению детей женщинам, а также более 36 миллиардов рублей — для выплат отцам и матерям-одиночкам, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Начнем сегодня заседание правительства с вопросов социальной поддержки граждан. С 1 июля по поручению президента вводится два новых пособия. Сегодня выделим свыше 10 миллиардов рублей на специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности. Речь идет о будущих мамах, которые находятся в трудной финансовой ситуации. До рождения малыша каждый месяц они будут получать примерно 6 тысяч 300 рублей. Конкретная сумма зависит от региона проживания", — сказал он на заседании правительства.
В этом году финансовую поддержку получат более 400 тысяч женщин, которые готовятся к материнству, добавил Мишустин.
Еще одно пособие будет предоставлены мужчинам и женщинам, которые в одиночку воспитывают детей.
"Направим на это свыше 36 миллиардов рублей, размер такого пособия равен половине прожиточного минимума на ребенка в субъекте РФ. В среднем — около 5,5 тысяч рублей в месяц. До конца года выплаты будут получать одинокие родителей более чем 1 миллиона детей", — сказал он.
Заявку на получение выплат можно оформить с 1 июля.