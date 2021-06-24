2021-06-24T16:31:44+03:00
2021-06-24T16:31:44+03:00
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Аудиторы обнаружили подозрительные сделки Petropavlovsk на $157 миллионов
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Аудиторская компания KPMG обнаружила подозрительные сделки в ходе проверки транзакций, совершенных золотодобывающей Petropavlovsk Plc и ее дочерними предприятиями, в том числе IRC... ПРАЙМ, 24.06.2021
сделки, аудит, petropavlovsk, новости, экономика, финансы
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Аудиторская компания KPMG обнаружила подозрительные сделки в ходе проверки транзакций, совершенных золотодобывающей Petropavlovsk Plc и ее дочерними предприятиями, в том числе IRC Ltd в течение трех лет — до августа 2020 года, говорится в сообщении золотодобывающей компании.
"Промежуточный отчет выявил ряд потенциальных проблем в сделках с участием компании на сумму 157 миллионов долларов. Эти проблемы включают скрытые аффилированные стороны и вероятные конфликты интересов", — отметила компания.
Аудитор намерен сосредоточить внимание на этих сделках, среди ряда других потенциальных проблем, в ходе текущего расследования.
Поскольку работа продолжается, KPMG и Petropavlovsk не могут опубликовать детали и сделать какие-то выводы или заключения на данном этапе.
Расследование в отношении сделок с заинтересованностью было инициировано общим собранием акционеров 10 августа прошлого года и одобрено 84% акционеров, а генеральный директор и основатель компании Павел Масловский был отстранен от должности. А позднее, 25 декабря, Тверской суд Москвы его арестовал по обвинению в растрате. По предварительной версии следствия, в 2018 году фигуранты дела похитили активы Petropavlovsk на 95 миллионов рублей.
Petropavlovsk Plc входит в первую пятерку российских компаний по объемам производства золота. Основные активы сосредоточены в Амурской области.