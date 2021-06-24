МОСКВА, 24 июн — ПРАЙМ. Банкоматы в будущем станут единой инфраструктурой для всех банков, а количество аппаратов в целом будет снижаться, заявил глава международной платежной системы Visa в России Михаил Бернер. Банк России оценил базовый уровень доходности вкладов в рублях в июле

"Их количество, безусловно, будет снижаться, то, что мы видим, глобальный тренд заключается в том, что за период пандемии на 20% снизилось снятие наличных по всему миру. Просто потому что людям это становится менее нужно", — сказал он, выступая на конференции Frank RG по финтеху.

"Банкоматы со временем станут просто такой инфраструктурной частью, которой банки будут делиться друг с другом, не будут растить дальше свои расходы для создания собственных сетей — это абсолютно неэффективно и, в общем, не нужно особо. Те времена, когда ты приходишь в торговый комплекс, и там стоят пять-шесть банкоматов разных банков — они уйдут в прошлое", — заключил Бернер.

На этой неделе Банк России опубликовал результаты социологического опроса, в котором указал, что доля россиян, которые не могут обойтись без расчетов с использованием банковских карт, впервые превысила долю тех, кто не представляет себя без наличных.

Как показал опрос, россияне стали реже расплачиваться наличными, однако предпочитают иметь их в качестве резерва на случай, если по каким-либо причинам у них не будет возможности оплатить покупку или услугу безналичным способом. Именно так 61% респондентов объяснили цель снятия наличных денег с банковской карты.