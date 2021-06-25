МОСКВА, 25 июн — ПРАЙМ. Чистый отток средств из фондов, инвестирующих в российские активы и облигации (с учетом фондов, ориентированных не только на РФ), за неделю по 23 июня составил 60 миллионов долларов, против нулевого баланса неделей ранее, говорится в обзоре компании BCS Global Markets.

BCS Global Markets приводит данные организации, которая отслеживает приток и отток средств в инвестиционные фонды и распределение средств — Emerging Portfolio Fund Research (EPFR).

"Российские активы получили отток в размере 60 миллионов долларов", — говорится в обзоре.